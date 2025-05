news

SARONNO – È Antonio Di Biasio di Tu@Saronno l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese dalla nascita, con alcune esperienze di vita e lavoro tra Milano e Roma, Di Biasio è tornato a vivere stabilmente nella sua città insieme alla famiglia. Oggi si candida al consiglio comunale con la lista civica Tu@Saronno, spinto dalla volontà di impegnarsi in prima persona per la comunità. “Come ci ha ricordato anche la partigiana Bruna, Ivonne Trebbi, la cosa peggiore è l’indifferenza – racconta – Se qualcosa non ci piace dobbiamo attivarci per cambiarla. È da qui che nasce la mia scelta di candidarmi”.

Per Di Biasio, Saronno conserva ancora il valore di una città “a misura d’uomo”, ben collegata ma vivibile. “Mi piace che sia vicina a Milano, a Malpensa, eppure ancora capace di offrire un ambiente adatto a crescere bene i figli. Tuttavia, questo benessere si sta un po’ perdendo, e proprio per questo ho deciso di mettermi in gioco”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

