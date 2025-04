news

SARONNO – È Carolina Salmaso di Insieme per Crescere l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese d’adozione fin dall’età di tre anni, 59 anni, avvocato da quasi trent’anni, Salmaso ha aperto il suo studio nel 1996 e da allora esercita la professione con una forte attenzione all’ascolto e alla comprensione dei problemi dei cittadini. “Vivo a Saronno da sempre – racconta – ho intrecciato amicizie profonde e ho visto cambiare il volto della città. Con la mia esperienza professionale ho imparato ad ascoltare e cercare soluzioni concrete ai problemi delle persone, e ora voglio mettere tutto questo al servizio della comunità.”

La decisione di candidarsi nasce da un desiderio preciso: rendere Saronno una città più vivibile e sicura. “Mi candido perché voglio migliorare Saronno – spiega – una città che ha molte potenzialità e che può diventare più accogliente, a misura d’uomo e sicura. Vorrei che i cittadini si riappropriassero degli spazi pubblici, che potessero vivere la città serenamente, sia di giorno sia di sera, senza timori.” Tra i suoi obiettivi principali, sottolinea, c’è proprio il tema della sicurezza, intesa non solo come diritto fondamentale, ma anche come condizione essenziale per il benessere e lo sviluppo della comunità.

Cosa ama di più di Saronno? “Mi piace perché è la mia città – racconta – e vorrei che diventasse motivo d’orgoglio per tutti i saronnesi, per chi ci vive e per chi arriva da fuori per motivi di lavoro, di studio o di turismo. Vorrei che anche chi trascorre qui poco tempo potesse portarsi via un’ottima impressione.”

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

