SARONNO – È Cecilia Cavaterra del Partito Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Nata a Roma ma cresciuta a Saronno, Cavaterra è oggi docente universitaria di analisi matematica all’Università degli Studi di Milano. La sua carriera accademica l’ha portata a viaggiare e collaborare con ricercatori di tutto il mondo, senza mai perdere il legame con la sua città. “Ho sempre vissuto a Saronno, dove ho frequentato il liceo scientifico G.B. Grassi – racconta –. Da lì sono partita per laurearmi in matematica e ottenere un dottorato di ricerca”.

Dal 2010 al 2015 è stata assessora a Saronno con deleghe ai giovani, alla formazione, alla cultura, allo sport e alle pari opportunità. “Un periodo molto intenso e gratificante – ricorda – durante il quale, tra le tante iniziative, ho contribuito alla nascita del centro antiviolenza Rete Rosa”.

La sua scelta di candidarsi con il Pd nasce dall’esigenza di unire esperienza locale e visione nazionale: “Le liste civiche sono fondamentali, ma è importante anche il ruolo dei partiti strutturati, capaci di portare a livello cittadino temi più ampi come l’inclusione e le pari opportunità”.

Cosa ama di più di Saronno? “La sua centralità, sia nei collegamenti – per chi studia o lavora a Milano o a Malpensa – sia nell’offerta formativa. E poi tutto è a portata di mano: scuole, parchi, ristoranti, cultura. I miei amici vogliono sempre venire qui a mangiare e passeggiare. Saronno non sarà Roma, ma può diventare un polo attrattivo di grande valore”.

🎥 Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

