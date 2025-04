news

SARONNO – È Cecilia Corsaro l’ospite de Il tempo di un caffè, la rubrica che dà voce ai protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Candidata con la lista Insieme per Crescere per Italia Viva, Cecilia Corsaro parla con passione della sua scelta di impegnarsi per Saronno, città che ha scelto di abitare cinque anni fa. Insegnante di italiano e storia all’Istituto Riva di Saronno, Cecilia racconta come la sua carriera educativa, unita a una formazione classica e umanistica, l’abbia portata a impegnarsi in politica fin da giovane, iniziando a Catania, sua città di origine. La sua volontà di candidarsi nasce dal desiderio di restituire a Saronno quanto ricevuto, mettendo a disposizione le sue competenze e la sua esperienza nel settore educativo.

Il format di “Il tempo di un caffè” è semplice: brevi interviste video con i candidati, che si svolgono in un clima informale. Le video-interviste, condotte dalla direttrice Sara Giudici, hanno una durata massima di 4 minuti e sono pubblicate su ilSaronno, Facebook e Youtube. I video già pubblicati sono disponibili sotto il tag Il tempo di un caffè 25.

