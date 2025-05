news

SARONNO – È Chiara Angaroni del Partito Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese, madre di un bambino di sei anni, Angaroni ha frequentato il liceo classico in città per poi laurearsi a Milano in lingue e letterature straniere, specializzandosi in inglese e tedesco. Da anni è attiva nel mondo culturale locale, collaborando con un’associazione che promuove iniziative sul territorio e conducendo una rubrica su Radio Orizzonti. Dopo aver presieduto per quattro anni la commissione cultura, ha scelto di candidarsi con il Partito Democratico per portare avanti una visione precisa: “Vorrei che la cultura diventasse motore di un’educazione emotivo-sentimentale, capace di trasmettere valori civili e civici, partendo dalle nuove generazioni.”

Angaroni sogna una città pensata anche per i più piccoli: “Saronno ha tutto: è vivibile, si gira in bici, ci sono cinema e teatro. Non è solo una città di passaggio tra Milano e Como, ma ha una sua identità. La sfida è renderla sempre più a misura di bambino, perché sono loro i cittadini di domani.”

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/ e saranno aggiornati ogni giorno.

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp ilSaronno