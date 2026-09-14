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SARONNO – Un grande muro che presto cambierà volto e una piazza destinata a trasformarsi. Per la nuova puntata de “Il tempo di un caffè” Sara Giudici incontra in piazza La Malfa l’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio per scoprire in anteprima il nuovo murales che sarà realizzato dall’artista Andrea Ravo Mattoni. Al centro dell’opera ci sarà il Legnanino, proseguendo il percorso di riscoperta del pittore e delle opere conservate a Saronno.

Qui in piazza La Malfa succederà qualcosa di importante per Saronno? Ci sarà un nuovo “landscape”?

“Esatto, questa piazza si trasformerà. Abbiamo ereditato questo progetto dalla precedente amministrazione, che ovviamente ringraziamo. È un progetto finanziato da Fondazione Cariplo e inserito in Cultura Varese 2030 della Provincia. Parliamo del murales firmato da Ravo.

In un primo momento qui avrebbe dovuto esserci la nostra illustre concittadina Giuditta Pasta. Purtroppo l’iconografia di riferimento che abbiamo non si prestava a essere riprodotta sul muro che vedete alle mie spalle.

Nel corso dell’anno scorso abbiamo però fatto un lavoro di riscoperta del Legnanino e abbiamo quindi deciso di dare nuova vita e nuovo interesse per la città al nostro Legnanino, prendendo una parte dei teleri che si trovano in biblioteca.”

Non sveliamo ancora quale sarà esattamente il murales. Possiamo però dire che sarà realizzato dall’artista Ravo?

“Ravo Mattoni, esattamente. È un artista internazionale. È della provincia di Varese, ma lavora in tutto il mondo.

Saronno cambierà perché, quando si realizzano interventi di questo tipo, con opere pittoriche sui muri, diventano anche una fonte di attrazione. Ricordiamo che Saronno è una città con una posizione importante dal punto di vista turistico: è vicina a Milano e a Malpensa e abbiamo tantissimi turisti.

Facciamo parte della Fondazione Varese Welcome e cerchiamo proprio di dare importanza alla nostra città e alle nostre vie, in modo che chi passa da Saronno, anche soltanto per una sera perché è di passaggio, possa godere di qualcosa di bello.”

Non c’è soltanto l’aspetto urbanistico e di marketing territoriale. Sarà il primo murales artistico della città, fermo restando gli altri murales già presenti, ma c’è anche l’idea di continuare il percorso nel legame tra Saronno e il Legnanino. Abbiamo parlato recentemente del quadro esposto in Villa Gianetti e c’è anche un passato che riguarda la tua famiglia. È una riscoperta che continua a trovare nuovi modi per esprimersi?

“Esatto. L’arte deve anche uscire dalle sedi preposte. Abbiamo i teleri in biblioteca, ma penso che non molti di noi li abbiano mai visti e apprezzati veramente per quello che sono. Sono stati un acquisto fatto dal Comune ormai trent’anni fa, se non di più. Bisogna quindi riscoprirli e dare loro nuova vita.”

Non sveliamo ancora come sarà organizzato tutto, ma possiamo dire che le novità arriveranno molto presto e che conviene imparare dov’è piazza La Malfa, perché molta gente potrebbe venirci a breve?

“Questa piazza, che solitamente è un po’ trascurata, vedrà una nuova vita anche grazie agli interventi di riqualificazione che sono in programma.”

☕ “Il tempo di un caffè” è il format di interviste di ilSaronno fatto di domande dirette e poche chiacchiere. Un’occasione per conoscere da vicino persone, idee e progetti del territorio, prendendosi davvero il tempo di ascoltare e raccontare.

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