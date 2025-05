news

SARONNO – È Daniela Di Dio del Partito Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Quarantasei anni, residente a Saronno da vent’anni, Di Dio è un’educatrice che da anni lavora nel terzo settore e nel privato sociale, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle famiglie fragili. “La mia anima sociale e politica nasce nell’associazionismo, nel gruppo scout Saronno 1 – racconta – e si è rafforzata poi nella mia esperienza lavorativa con bambini, famiglie e persone con disabilità”.

La decisione di candidarsi al consiglio comunale con il PD è arrivata dopo un momento di riflessione personale. “Un mese e mezzo fa ho rischiato di cadere nella lamentela e nel disincanto. Ma la mia formazione mi ha insegnato a essere concreta: ho scelto di impegnarmi, di mettere le mie energie a servizio della città e delle sue fragilità”.

Daniela Di Dio ha una visione chiara su ciò che ama di più della città. “Sabato scorso ero al Parco dei Rocchi per la festa di compleanno di mio figlio, c’era il sole e tantissimi bambini. Amo i parchi, le piazze, gli spazi davanti alle scuole: quei luoghi pieni di vita dove le famiglie si ritrovano. È lì che voglio portare la mia politica, tra le persone, per le persone”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

