news

SARONNO – È Daniele Etro di Forza Italia l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Medico di famiglia da sempre vicino ai cittadini, Etro si candida al consiglio comunale con il partito di Forza Italia. Una scelta dettata dalla volontà di prendersi cura di Saronno con lo stesso impegno e la stessa passione con cui da anni si prende cura delle persone. “Ho vissuto praticamente tutta la mia vita qui – racconta – e vorrei che la città tornasse in salute: che riscoprisse vitalità, sicurezza e vivacità economica”.

Etro, che ha già vissuto due precedenti esperienze amministrative, non nasconde l’ambizione di contribuire a contrastare il degrado e la desertificazione commerciale. “Vedo troppi negozi chiusi, troppo disinteresse. Non ho in mano l’antibiotico giusto, ma posso dare una buona spinta alla ripresa”. E propone anche un’attenzione forte al mondo giovanile: “Vorrei che i ragazzi smettessero di bighellonare tra tablet e smartphone e si avvicinassero allo sport, che insegna il rispetto, la convivenza, l’etica”.

Saronno a Etro piace molto. “Mi piace il clima, non quello atmosferico – precisa – ma quello umano. C’è ancora voglia di fare, dobbiamo solo stimolarla. Saronno può rinascere, e io ci credo davvero”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

📽️ Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

👉 https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/ e saranno aggiornati ogni giorno.

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp ilSaronno