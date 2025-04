news

SARONNO – È Davide Marzorati di Obiettivo Saronno l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che dà voce ai protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Professionista nel settore del web marketing, con un’esperienza anche nel campo della salute, Marzorati vive a Saronno da sempre e ha deciso di candidarsi in consiglio comunale con la lista civica Obiettivo Saronno. Una scelta nata in modo spontaneo, come racconta lui stesso: “Mi sono deciso una notte, spinto dal desiderio di rappresentare le tante persone che a Saronno lavorano nel commercio e nell’industria, ma che troppo spesso non si sentono ascoltate dalla politica locale”.

Per Marzorati, Saronno è una città particolare: “Non ha elementi caratteristici evidenti, è in mezzo tra montagne, laghi e mare, tra Milano e Varese, e non sembra appartenere a niente in particolare”. Eppure è proprio da questa posizione “neutra” che, secondo lui, sono nate realtà e persone capaci di lasciare il segno. “A Saronno si trovano molte storie di intraprendenza, impegno e creatività: questa è la cosa che più mi piace della mia città”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid, oggi tornata con una nuova edizione per le elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi e senza filtri per conoscere i candidati in un clima informale e diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le video-interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre gli incontri è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

