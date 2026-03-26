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SARONNO – Una cioccolata al posto del caffè e un progetto europeo che porta Saronno in giro per l’Europa: protagonisti gli studenti dell’istituto Leonardo da Vinci con un’edizione speciale della rubrica “Il tempo di un caffè”.

A raccontare l’esperienza sono Giada Formenton, Flavia Stoppani, Lina Dessouki, Sofia Cavallari, Giacomo Perfetti e Sara Cazzolino insieme alle docenti Simonetta Ventura e Norina Galli, referenti dei progetti di internazionalizzazione. L’iniziativa nasce nell’ambito del programma Erasmus, avviato in modo concreto proprio quest’anno con l’arrivo di studenti spagnoli da Badajoz.

“Il fiore all’occhiello dei nostri progetti è questo progetto Erasmus, partito da quest’anno in modo molto attivo”, spiega la docente Simonetta Ventura. Un percorso destinato a proseguire: “Abbiamo ottenuto l’accreditamento e continueremo con nuove mobilità in Europa, dalla Polonia alla Repubblica Ceca fino alla Romania”, aggiunge Norina Galli.

Gli studenti raccontano una settimana intensa, dal 9 al 13 febbraio, tra attività a scuola e uscite sul territorio: visita al santuario, accoglienza in comune, tappe a Como e Milano e laboratori anche sul cambiamento climatico al parco Lura. “Abbiamo fatto delle gite per la nostra città e anche attività pratiche come lavori con materiali di riciclo”, spiegano.

Non tutti hanno ospitato gli studenti stranieri, ma tutti hanno partecipato alle attività. “Ho avuto l’opportunità di fare esperienze che non avevo mai fatto, come salire sul Duomo di Milano”, racconta una studentessa. Il valore principale resta però quello umano: “La parte più significativa è stata conoscere ragazzi di un altro paese e parlare con loro in inglese”.

Chi ha ospitato sottolinea anche l’esperienza in famiglia: “Ogni sera preparavamo piatti tipici italiani, dalla pizza alla carbonara”. Non sono mancati momenti difficili, soprattutto legati alla lingua: “All’inizio c’erano problemi di comunicazione, ma alla fine siamo riusciti a capirci”.

Per i ragazzi è un’esperienza da ripetere e consigliare: “È una grande opportunità per aprirsi a nuove culture”. E anche un’occasione educativa più ampia: “È importante capire che siamo cittadini europei e costruire legami con gli altri paesi”.

📍 La rubrica

“Il tempo di un caffè” è il format di ilSaronno che porta interviste brevi e dirette fuori dagli schemi tradizionali. Le conversazioni nascono in contesti informali, spesso davanti a un caffè, per raccontare persone, progetti e storie del territorio con domande semplici e risposte senza filtri.

In questa edizione speciale, ambientata all’interno della scuola Leonardo da Vinci, il format si adatta ai protagonisti più giovani trasformandosi simbolicamente in “tempo di una cioccolata”, mantenendo però lo stesso obiettivo: dare voce diretta ai protagonisti e valorizzare esperienze concrete della comunità.