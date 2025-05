news

SARONNO – È Edoardo Mazzucchelli di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Mazzucchelli, avvocato e papà di tre figli, è legato fin da giovane all’associazione San Vincenzo di Saronno. “Mi fregio con orgoglio di questo impegno – racconta – perché ha segnato la mia formazione e il mio modo di guardare agli altri”.

Non è alla prima esperienza elettorale: si era già candidato nel 2020 con la stessa lista civica, sostenendo Augusto Airoldi. Oggi torna in campo per completare il percorso avviato. “Allora avevamo un programma ambizioso, pensato sul lungo periodo. Molto è stato fatto, ma resta ancora tanto da realizzare. Per questo ho deciso di ricandidarmi: credo in quella visione per Saronno”.

Una seconda motivazione lo spinge a impegnarsi nuovamente: il desiderio di contribuire a una politica più rispettosa. “Negli ultimi anni ho visto troppo scontro, troppa poca attenzione alle idee altrui. Io credo si possa fare politica anche con toni diversi, senza rinunciare alla forza delle proprie convinzioni ma portando sempre rispetto per chi la pensa diversamente”.

Alla domanda su cosa ami di più della città, Edoardo non ha dubbi: “Saronno è una città che ti dà possibilità, se hai voglia di fare. Ha bellezze che spesso i saronnesi stessi non vedono, ma ci sono: sono nei luoghi, ma soprattutto nelle persone. Se superi la diffidenza iniziale, scopri una grande generosità”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag → https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp → clicca qui