news

SARONNO – SENIGALLIA – Un progetto condiviso, nato dalla passione per la politica e dall’idea di offrire un servizio in più ai lettori e alla comunità. Nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè” si incontrano due rubriche e due realtà editoriali: ilSaronno e Vivere Senigallia, unite dall’esperienza degli exit poll e da una collaborazione costruita negli anni. A raccontare il progetto e l’evoluzione l’ideatore Michele Pinto.

Com’è nato il progetto degli exit poll?

Tutto parte nel 2005 da una domanda semplice: sapere prima possibile come sarebbero andate le elezioni. Con comunali e regionali nello stesso giorno, l’attesa dello scrutinio spinse a organizzare i primi exit poll. Alla chiusura dei seggi arrivarono così subito le prime indicazioni sul voto. Da allora l’idea è cresciuta e si è affinata, mantenendo però lo stesso spirito originario: curiosità giornalistica e voglia di raccontare meglio il territorio.

Come si è sviluppata la collaborazione con ilSaronno?

L’esperienza vista da vicino a Fano ha convinto anche ilSaronno a sperimentare gli exit poll alle elezioni anticipate di Saronno. Con un elemento in più: il coinvolgimento degli studenti. Essendo una città scolastica, l’idea è stata quella di trasformare il progetto anche in un’occasione formativa, mostrando ai ragazzi il lavoro che ruota attorno alle elezioni e quanto incida sulla vita della comunità. Un modello che oggi viene ripreso anche a Senigallia con gli studenti del liceo Medi accanto ai collaboratori del giornale.

Per chi voterà a Senigallia, cosa succederà fuori dai seggi?

Il voto si svolgerà normalmente. Solo dopo aver votato, all’uscita del seggio, chi lo desidera potrà partecipare all’exit poll ricevendo una penna e una scheda facsimile su cui ripetere in forma anonima la propria scelta. Vengono richiesti anche alcuni dati demografici e il voto espresso alle precedenti regionali, elementi utili per rendere più accurata l’analisi finale.

Cos’è la ponderazione e perché è stata introdotta?

L’esperienza saronnese ha mostrato che alcuni partiti possono risultare sottorappresentati nel campione raccolto. Per questo è stato sviluppato un sistema di ponderazione che confronta i dati dell’exit poll con i risultati reali delle precedenti elezioni. Se una forza politica nel campione pesa meno rispetto al consenso effettivamente registrato, il modello corregge lo squilibrio e restituisce una stima più vicina alla realtà. Un miglioramento che resta comunque inserito in un progetto dichiaratamente amatoriale.

Quindi sono exit poll affidabili?

L’obiettivo è fornire dati il più possibile vicini al risultato reale, pur senza pretendere la precisione dei grandi istituti demoscopici, che normalmente non lavorano su città delle dimensioni di Saronno o Senigallia. Negli anni, spiegano i promotori, il margine d’errore è rimasto contenuto e il progetto ha dimostrato una buona capacità di lettura del voto.

E l’anonimato è davvero garantito?

Sì. Chi compila la scheda lo fa senza mostrarla ad altri, utilizzando tutti la stessa penna e piegando il foglio nello stesso modo. Le schede vengono aperte solo alla fine, insieme alle altre, rendendo impossibile ricondurre un voto a una persona specifica.

Dietro gli exit poll quanto lavoro c’è davvero?

Molto più di quanto si immagini. Ore sotto il sole ai seggi, raccolta delle schede, conteggi, controlli e ricalcolo dei dati. Un lavoro intenso che vive solo pochi minuti, quelli che separano la chiusura delle urne dalla pubblicazione dei risultati, ma che rappresenta un contributo concreto offerto dai giornali locali alla comunità. E oltre al dato immediato, resta anche un patrimonio prezioso di analisi sui flussi elettorali e sugli spostamenti del consenso.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020: interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono i protagonisti del territorio, cosa stanno facendo e quale idea di città stanno costruendo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09