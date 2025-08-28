news

SARONNO – È Pietro Favilla, centrocampista dell’Fbc Saronno 1910, il protagonista di oggi de Il tempo di un caffè, una serie speciale del format video di ilSaronno che per l’estate si tinge dei colori biancocelesti.

Abbiamo incontrato a fine agosto i protagonisti della squadra cittadina, tra la preparazione e l’avvio della nuova stagione, per raccogliere riflessioni sul percorso fatto e sugli obiettivi futuri.

Arrivato lo scorso anno dopo un’esperienza positiva a Magenta, con la conquista dei play-off, Favilla racconta il suo approdo in biancoceleste: “Come diceva il capitano Riccardo Vaglio, l’ambizione è stata un elemento decisivo. Con il direttore Proserpio abbiamo trovato subito una sintonia e anche le strutture messe a disposizione sono state un segnale importante”.

Saronnese doc, il centrocampista sottolinea l’importanza del legame con la città e i tifosi: “Conosco bene Saronno e so quanto gli ultras condividano la nostra stessa ambizione. È uno stimolo che ci spinge a dare di più, anche se non è mai facile migliorarsi. Lavoreremo per superare la concorrenza e crescere ancora”.

Favilla guarda con fiducia alla nuova stagione: “Le aspettative sono alte, perché la società ha costruito una squadra competitiva. Sappiamo però che il calcio è imprevedibile e per questo affrontiamo ogni sfida con umiltà e determinazione, certi che solo strada facendo si vedranno i frutti del lavoro”.

Con l’intervista a Pietro Favilla prosegue questa edizione speciale del format, registrata al centro sportivo Matteotti, casa dell’Fbc Saronno. Nelle prossime puntate altri protagonisti racconteranno emozioni, ambizioni e sogni biancocelesti.

QUI TUTTE LE INTERVISTE BIANCOCELESTI

