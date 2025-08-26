news

È Stefano Panigada, attaccante dell’Fbc Saronno 1910, il protagonista di oggi de Il tempo di un caffè, una serie speciale del format video di ilSaronno che per l’estate si tinge dei colori biancocelesti.

Abbiamo incontrato a fine agosto i protagonisti della squadra cittadina, tra la preparazione e l’avvio della nuova stagione, per raccogliere riflessioni sul percorso fatto e sugli obiettivi futuri.

Esperienza e qualità in attacco, Panigada racconta il suo ritorno a Saronno e la scelta di sposare nuovamente il progetto: “Dopo una stagione positiva è arrivato l’interessamento del direttore Proserpio e del mister. Dopo qualche chiacchierata abbiamo trovato l’accordo ed eccomi qua”.

Il bomber biancoceleste non nasconde le ambizioni: “Sicuramente sarebbe bello replicare la stagione passata a Saronno con una vittoria. Non sarà facile vincere, ma l’obiettivo è provare a stare davanti, affrontando ogni partita con determinazione e spirito di squadra”.

Il legame con la città resta un punto di forza: “La cosa che mi piace, che mi è sempre piaciuta, è l’attaccamento che la gente porta verso il calcio. Già la scorsa volta avevo vissuto una bellissima stagione e ritrovare questo entusiasmo è un valore aggiunto”.

Con l’intervista a Stefano Panigada prosegue questa edizione speciale del format, registrata al centro sportivo Matteotti, casa dell’Fbc Saronno. Nelle prossime puntate altri protagonisti racconteranno emozioni, ambizioni e sogni biancocelesti.

