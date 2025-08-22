news

SARONNO – È Marco Proserpio, direttore generale dell’Fbc Saronno 1910, il protagonista di oggi de Il tempo di un caffè, una serie speciale del format video di ilSaronno che si tinge dei colori biancocelesti.

Abbiamo incontrato a fine agosto i protagonisti della squadra cittadina, tra una preparazione e l’inizio della nuova stagione, per raccogliere riflessioni sul percorso fatto e sulle prospettive future.

Alla guida del progetto sportivo, Proserpio racconta con orgoglio il lavoro di questi anni: “Il Saronno voleva alzare l’asticella e ci siamo trovati subito. Dopo tre stagioni positive con promozioni consecutive era arrivato il momento di dare un segnale forte, con una società ambiziosa e una squadra all’altezza”.

Tra gli obiettivi c’è anche l’attenzione alle strutture sportive, fondamentali per sostenere la crescita della società: “Avere impianti adeguati è un tassello decisivo per programmare il futuro e dare ai ragazzi le condizioni migliori per allenarsi e giocare”, spiega il direttore generale.

Un percorso costruito passo dopo passo, sempre con la filosofia del lavoro quotidiano: “L’ambizione è tanta – sottolinea – ma la strada che conosco è quella dell’impegno costante. Si cresce un passo alla volta e alla fine si raccolgono i frutti”.

L’orgoglio per i colori biancocelesti è un filo conduttore anche nelle sue parole: “Sono orgoglioso di questa società, delle persone che ci lavorano, dei tifosi che ci seguono con passione e della città. Il nostro obiettivo è regalare una gioia a Saronno, perché la maglia che indossiamo rappresenta un’intera comunità”.

Con Marco Proserpio si apre questa nuova edizione speciale del format, registrato al cemntro sportivo Matteotti, casa dell’Fbc Saronno. Nelle prossime puntate altri volti della squadra racconteranno storie, ambizioni e sogni biancocelesti.

