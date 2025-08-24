news

SARONNO – È Riccardo Vaglio, capitano dell’Fbc Saronno 1910, il protagonista di oggi de Il tempo di un caffè, una serie speciale del format video di ilSaronno che per l’estate si tinge dei colori biancocelesti.

Abbiamo incontrato a fine agosto i protagonisti della squadra cittadina, tra la preparazione e l’inizio della nuova stagione, per raccogliere riflessioni sul percorso fatto e sulle aspettative future.

Punto di riferimento in campo e nello spogliatoio, Vaglio racconta l’identità costruita dal gruppo in questi anni: “Questa squadra è cresciuta passo dopo passo e la sua forza è la coesione. Lavoriamo con intensità, ci aiutiamo l’uno con l’altro e ognuno è pronto a dare tutto per i compagni e per la maglia”.

Le ambizioni per la nuova stagione non mancano, ma il capitano mantiene i piedi per terra: “Gli obiettivi della società sono alti, e la squadra è stata costruita per affrontare ogni sfida al meglio. Sappiamo che nel calcio nulla è scontato, ma determinazione e spirito di sacrificio sono le basi per arrivare lontano”.

Vaglio sottolinea anche l’importanza del legame con la città e i tifosi: “Indossare questi colori significa rappresentare Saronno e i suoi ultras, che ci sostengono con passione. È una spinta che ci porta a dare ancora di più, perché vogliamo regalare soddisfazioni a chi crede in noi”.

Con l’intervista a Riccardo Vaglio prosegue questa edizione speciale del format, registrata al centro sportivo Matteotti, casa dell’Fbc Saronno. Nelle prossime puntate altri protagonisti racconteranno emozioni, ambizioni e sogni biancocelesti.

QUI TUTTE LE INTERVISTE BIANCOCELESTI

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09