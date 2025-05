news

SARONNO – È Federico Pincione di Forza Italia con Noi Moderati l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Avvocato abilitato sia in Italia che negli Stati Uniti, Pincione è arrivato a Saronno per amore: “Vivo qui da quando ho sposato mia moglie Silvia – racconta – e con le nostre gemelle abbiamo messo radici in questa città che mi ha accolto con grande calore”.

La sua candidatura nasce da un coinvolgimento diretto nella vita cittadina. “Mi è stato chiesto da un gruppo di persone straordinariamente operative, presenti sul territorio e sempre attive, che fanno davvero la differenza – spiega –. È gente che si occupa della mensa, di iniziative educative e culturali. È un gruppo trasversale, come direbbe Filippo D’Averio, sempre impegnato, prima e dopo le elezioni”.

Accanto a lui, la candidata Patrizia Gregoris: “Una persona che stimo moltissimo, conosciuta e apprezzata. Insieme formiamo un team completo e determinato”. Pincione sottolinea anche la sua fiducia nel programma di Rienzo Azzi: “È un programma ampio, concreto e capace di affrontare le sfide del futuro. Viviamo in un’epoca segnata da trasformazioni come lo smart working e la crisi del commercio: serve visione, capacità e dialogo per rendere Saronno attrattiva, non più solo industriale ma basata sull’economia della conoscenza”.

E cosa ama di più della città? “Tutto! – risponde sorridendo –. Lo dice un non saronnese che ha viaggiato molto: Saronno è bella, ha fascino, è come una donna affascinante che non perde mai il suo charme. Serve solo prepararla al futuro”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

