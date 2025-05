news

SARONNO – È Fiorella Liberti di Saronno Sicura l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Coordinatore ferroviario, lavora da anni alle Ferrovie Nord ed è al suo debutto in politica. Liberti si candida al consiglio comunale con la lista civica Saronno Sicura, spinta da una convinzione precisa: “La parola più importante per me è sicurezza – racconta – nel mio lavoro ogni giorno mi occupo di controlli operativi per garantire la corretta movimentazione dei treni, e voglio mettere questa competenza a disposizione della città”.

La sua passione per la ferrovia si riflette anche nella scelta di candidarsi. “Amo il mio lavoro – spiega – e credo che l’esperienza maturata sul campo possa essere utile anche per contribuire a una Saronno più sicura, più ordinata, dove il benessere dei cittadini venga prima di tutto”.

Liberti è profondamente legata alla città. “Vivo e lavoro a Saronno da trent’anni – dice – e mi ha dato tanto. Amo il santuario, il teatro, i ricordi delle serate estive al cinema sotto le stelle. Vorrei che Saronno tornasse a essere quella città viva e accogliente dei miei ricordi”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

