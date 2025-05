news

SARONNO – È Francesca Pozzoli di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Architetto, mamma e saronnese di adozione, Pozzoli ha frequentato il liceo scientifico Grassi prima di trasferirsi con la famiglia a Ceriano Laghetto, senza mai allontanarsi davvero dalla città dove lavora ogni giorno. Negli ultimi anni è stata assessora ai lavori pubblici e al decoro urbano, nominata dal sindaco Augusto Airoldi, e ha scelto di candidarsi al consiglio comunale con Saronno Civica per continuare il percorso iniziato in Giunta.

“La mia è stata una vera e propria sfida – racconta – in un contesto non semplice, con uffici sottodimensionati e una situazione politica complicata. Tanti mi avevano sconsigliato, ma ho deciso di mettermi in gioco, motivata dalla forza del programma elettorale di Airoldi, in cui mi sono sempre riconosciuta.”

Pozzoli rivendica con orgoglio il lavoro fatto: “In questi anni sono partiti oltre tredici cantieri in città. Non ci siamo fatti prendere dalla bulimia dei bandi, ma abbiamo lavorato per concretizzare davvero, ottimizzando risorse e tempi. È stata una scelta precisa: pochi selfie e tanta presenza in Comune, per rispetto verso i cittadini e verso chi ha costruito i progetti.”

Cosa ama di più di Saronno? “Le sue potenzialità. Spesso ce ne dimentichiamo: scuole, sport, cultura, associazionismo, ambiente, commercio. E poi il carattere dei saronnesi: all’inizio un po’ diffidenti, soprattutto nei confronti di chi, come me, arrivava da fuori. Ma proprio questo mi ha spinta a dare il massimo. Quando, alla fine del mandato, sono arrivati i complimenti da saronnesi doc, anche lontani dalla mia area politica, ho capito che il lavoro fatto aveva lasciato un segno. E vorrei riprende con lo stesso impegno ed energia”

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno, nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

👉 https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/ e saranno aggiornati ogni giorno.

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp ilSaronno