news

SARONNO – È Francesca Ruffini di tu@Saronno l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Avvocata specializzata in diritto di famiglia, madre di due bambini e residente a Saronno da quasi sempre, Francesca Ruffini si candida al consiglio comunale con tu@Saronno. “Sono nata in Umbria, ma Saronno è la mia casa. Lavoro da anni sul territorio e mi appassiona l’aspetto relazionale della mia professione: credo molto nei legami tra le persone.”

Ruffini è alla sua seconda esperienza da candidata: è già stata consigliera e capogruppo nel 2020. “Allora ero una pivellina – racconta sorridendo – oggi mi sento più preparata e pronta a difendere i temi in cui credo: mobilità inclusiva, urbanistica a misura di persona e un centro cittadino più vivo e attrattivo.”

Ama la posizione strategica di Saronno, soprattutto per il collegamento ferroviario con Milano, e sogna una piazza centrale trasformata in un vero salotto urbano. “Guardiamo Legnano: ha una piazza meno bella, ma piena di gente. Dobbiamo riuscire a creare anche qui spazi in cui le persone vogliano fermarsi, incontrarsi, vivere la città.”

E a chiusura, un brindisi ideale: “Adoro i vini umbri forti, ma l’Amaretto di Saronno ogni tanto… ci sta sempre!”

