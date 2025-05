news

SARONNO – È Franco Casali di Percorso Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Ingegnere con una lunga esperienza nel settore dell’innovazione e della sostenibilità, Casali si candida al consiglio comunale con Percorso Democratico, la lista che sostiene la ricandidatura di Augusto Airoldi. La sua motivazione nasce da una visione precisa: una città moderna, attenta all’ambiente e orientata al bene comune. “Credo in una Saronno che guarda avanti – spiega – dove l’innovazione tecnologica non è fine a sé stessa, ma strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Casali parla con convinzione di piste ciclabili, transizione ecologica, rigenerazione urbana. “La città deve essere accessibile, verde e inclusiva. E deve coinvolgere i cittadini nelle scelte. Partecipazione è la parola chiave”.

Cosa ama di più di Saronno? La possibilità di renderla ogni giorno più accogliente. “Mi piace l’idea che ogni piccolo cambiamento, se ben pensato, possa avere un impatto concreto. Amo le persone che si mettono in gioco per farla crescere con passione e competenza”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

