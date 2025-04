news

SARONNO – È Generoso Petrillo di Obiettivo Saronno l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Assistente sociale con una visione del welfare a 360 gradi, Petrillo vive a Saronno da sei anni e ha deciso di candidarsi al consiglio comunale con la lista civica Obiettivo Saronno. La sua motivazione nasce dal desiderio di portare il proprio sguardo professionale all’interno del dibattito politico cittadino, che spesso, secondo lui, è troppo condizionato da personalismi e ideologie: “Vorrei che si tornasse a fare politica con uno spirito più oggettivo e concreto, mettendo al centro le fragilità della comunità”.

Per Petrillo, candidarsi significa offrire le proprie competenze per proporre un nuovo approccio alla risoluzione dei problemi locali, puntando su ascolto e pragmatismo: “Credo che la mia esperienza nel sociale possa aiutare a cambiare la prospettiva con cui si affrontano le difficoltà quotidiane”.

Tra gli aspetti che ama di più di Saronno, non ha dubbi: “L’amaretto, naturalmente, e il santuario, che vedo come un possibile fulcro culturale per il futuro della città”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

