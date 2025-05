news

SARONNO – È Giberto Chirico, candidato con la lista civica Percorso Democratico, l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, il format video che racconta idee e storie dei protagonisti della campagna elettorale saronnese.

Professore universitario di fisica alla Bicocca, padre di quattro figli e nonno di cinque nipoti, Chirico ha una lunga esperienza nel mondo dell’educazione, vissuta anche come genitore. “La mia attività principale è l’insegnamento – racconta – ma ho sempre cercato di partecipare alla vita scolastica anche da cittadino, non solo da docente”.

Dopo un periodo vissuto in Francia e Germania, Chirico ha deciso di impegnarsi attivamente nella sua città. “All’estero ho imparato quanto sia importante essere parte attiva della società, non solo spettatori. È un approccio che ho portato con me e che ho sperimentato, ad esempio, nel gruppo di genitori della scuola Rodari, dove ci siamo messi in gioco per rendere l’ambiente scolastico migliore anche con piccoli gesti concreti come tinteggiare le aule”.

Alla sua prima candidatura, ha scelto Percorso Democratico perché “è una lista di cittadini che vogliono fare qualcosa per la comunità, senza farsi guidare da ideologie, ma con l’obiettivo di migliorare la città partendo dalla partecipazione diretta”.

Cosa ama di più di Saronno? “È una città a misura d’uomo, percorribile a piedi in pochi minuti, con tanti parchi e spazi verdi, ma anche vicina a Milano. Ha una sua identità chiara, legata all’ambiente e alla qualità della vita”.

🎥 Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata in vista delle elezioni amministrative 2025. Interviste brevi, informali e senza filtri, realizzate nei bar della città dalla direttrice Sara Giudici, per conoscere da vicino i candidati: consiglieri, indipendenti, volti noti e giovani alla prima esperienza.

📍 Tutti i video pubblicati sono disponibili su → ilSaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25

📣 Sei un candidato? Scrivici al 349 6068062 per partecipare.

