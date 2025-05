news

SARONNO – È Giorgio Pozzi di Percorso Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Pozzi, saronnese con una lunga esperienza nel mondo del lavoro e del volontariato, è in pensione dopo una carriera nella ricerca all’interno di aziende multinazionali del settore alimentare. La sua vita è stata segnata da un impegno civico a tutto tondo: dall’educazione allo sport, dal sociale all’ambiente. “È l’età che me lo consente – dice sorridendo – ho avuto il tempo di fare tante esperienze”. Per 25 anni è stato presidente del Sandalo e da oltre un decennio coordina l’associazione Acliterra a livello provinciale e regionale.

Già consigliere comunale durante l’amministrazione Porro, oggi Pozzi ha scelto di ricandidarsi. “Un atto di riconoscenza e di fiducia verso Augusto Airoldi – spiega – ho apprezzato i risultati raggiunti in questi anni, dalle riqualificazioni urbane allo spazio giovani, dalla sicurezza dei poli scolastici al tavolo per la prevenzione dei disagi giovanili”. Temi a cui affianca anche la nascita del centro famiglie e il lavoro culturale per valorizzare la figura di Giuditta Pasta.

Pozzi porta avanti con convinzione il progetto di economia solidale che aveva contribuito a lanciare anni fa. “Allora erano solo idee, oggi esistono realtà come Semplice Terra, la bottega contadina, il mercato contadino. E ora con le cooperative sociali si stanno muovendo anche progetti di agricoltura sociale. Sono temi concreti, che hanno bisogno di continuità e visione”.

E cosa ama di più di Saronno? “Il campo sportivo – racconta – vado a vedere la mia nipotina che corre con l’Osa. Mi emoziona rivedere la pista dove correvo anch’io: quanti giri, quante linee fatte, migliaia, milioni”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

