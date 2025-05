news

SARONNO – È Giovanna Greco di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Salentina doc, ma saronnese da oltre quarant’anni, Greco si candida al consiglio comunale con la lista civica Saronno Civica. Un impegno maturato da una lunga esperienza nel sociale e rafforzato dal sostegno ad Augusto Airoldi. “Sostengo Airoldi perché è una persona capace, sensibile, e davvero impegnata per la città – spiega – ed è questo che serve per rendere Saronno una bella città, vivibile e attenta a tutti.”

Laureata in storia dell’arte e scenografia, ha scelto poi di lavorare per poste italiane dopo un’esperienza nella scuola. “Ho terminato il mio servizio il 31 marzo, ma continuo il mio impegno come socia fondatrice e volontaria attiva di Rete Rossa, il centro territoriale antiviolenza. Per me i diritti e il rispetto sono fondamentali.”

Cosa ama di più di Saronno? “Tutto. Dopo aver lasciato Lecce, vivo qui da 42 anni. Ormai sono saronnese a tutti gli effetti. Questa è casa mia.”

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

