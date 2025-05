news

SARONNO – È Giovanni Fasciglione di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Classe 1979, saronnese da sempre, Fasciglione è attivo nel mondo del volontariato e del terzo settore, ambiti che considera fondamentali per costruire coesione sociale e risposte concrete ai bisogni dei cittadini. La sua candidatura al consiglio comunale con Saronno Civica nasce dalla volontà di mettersi in gioco per una città più attenta alle fragilità ma anche più coraggiosa nel valorizzare chi propone, chi innova, chi partecipa.

“Credo che il Comune debba essere il primo alleato di chi ha idee, energie, voglia di fare – racconta – Non serve inventarsi grandi rivoluzioni, ma costruire ogni giorno relazioni, fiducia, reti solidali. È così che si cambia davvero un territorio.”

Nel dialogo Fasciglione insiste sull’importanza di servizi sociali efficaci, spazi pubblici aperti e fruibili per tutti e una politica culturale che non sia solo eventi, ma anche educazione, inclusione e cittadinanza attiva. “Saronno ha un grande potenziale civico – spiega – e va liberato, sostenuto, fatto crescere”.

A colpirlo della città è soprattutto la sua vivacità. “Cammini per Saronno e incontri iniziative, associazioni, gruppi che si impegnano per gli altri. Questo tessuto va protetto e incentivato, perché rappresenta la vera ricchezza della nostra comunità”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

