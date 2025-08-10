news

SARONNO – È Laura De Cristofaro, assessora al Commercio, alle Attività produttive e alla Transizione ecologica, l’ospite di oggi dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta volti, idee e impegni della nuova giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Le interviste sono state registrate nei giorni scorsi per permettere un’organizzazione che desse uno sguardo complessivo all’inizio del mandato amministrativo.

Accolta in uno degli uffici del palazzo comunale, Laura De Cristofaro racconta il primo impatto con il nuovo ruolo: “La sfida più impegnativa? Accettare l’incarico. Non era nei miei programmi, ma ho sentito la responsabilità verso la comunità. La scelta è arrivata in tempi stretti, ma ora sono qui con tutta la volontà di dare il massimo”. A colpirla subito è stato il clima positivo all’interno del Comune: “La presentazione con il personale è stata molto bella. Ritengo fondamentale valorizzare il lavoro nel pubblico, che merita orgoglio e rispetto”.

Sul tavolo dell’assessorato tanti fascicoli e priorità, a partire dal rilancio del commercio cittadino: “Invito fin da subito commercianti e cittadini a contattarci: vogliamo sostenere e promuovere le iniziative partecipate. È fondamentale rendere Saronno attrattiva, anche per chi si ferma solo una notte prima di ripartire da Malpensa”. Tra i fronti aperti anche quello della mobilità, tema molto sentito: “Dobbiamo affrontarlo con visione e senza creare nuovi disagi. Si tratta di una questione complessa, che coinvolge Regione, distretto, FNM. Ma è decisiva per la qualità della vita”.

Sul piano personale, l’emozione più intensa è legata a un appuntamento speciale: “A settembre officerò la mia prima cerimonia nuziale. Una giovane coppia mi ha chiesto di sposarla. È un incarico che mi commuove. Spero presto di poter celebrare anche unioni miste o tra persone dello stesso sesso, perché l’amore ha una sola regola: il rispetto”.

E l’accoglienza dei cittadini? “Penso che in questa fase ci stiano studiando, cercando di capire chi siamo. È un momento di conoscenza reciproca. Ma le prime reazioni mi sembrano buone. Anche in consiglio comunale si è lavorato insieme in spirito costruttivo, ed è questo l’auspicio: collaborazione per il bene comune”.

📍Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata per le elezioni 2025 con un’edizione speciale dedicata agli assessori della nuova amministrazione. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare la città.

