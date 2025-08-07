news

SARONNO – È Mauro Lattuada, assessore alle Infrastrutture pubbliche, Verde e Sport, il protagonista di oggi dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta volti, idee e impegni della nuova giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Le interviste sono state registrate nei giorni scorsi per permettere un’organizzazione che desse uno sguardo complessivo all’inizio del mandato amministrativo.

Accolto nel suo ufficio ancora in fase di sistemazione, tra fascicoli e primi appunti di lavoro, Lattuada condivide le emozioni dei primi giorni da assessore: “La cosa più emozionante? Quando i cittadini mi hanno contattato dopo la nomina. Ti scrivono, ti parlano per strada, ti aspettano in ufficio. È lì che senti davvero il legame tra amministratore e comunità”.

Ma l’impatto iniziale è stato anche impegnativo: “All’inizio bisogna conoscere tutto: colleghi, funzionari, uffici. Poi, capito il contesto, si può cominciare a intervenire. Ho voluto iniziare con sopralluoghi nelle strutture sportive: essere presenti sul territorio fa la differenza”.

Sul fronte dei dossier più caldi, Lattuada spiega: “Nello sport stiamo seguendo la programmazione delle palestre e risolvendo alcune criticità. Per le infrastrutture pubbliche ci sono lavori già avviati su marciapiedi, strade e illuminazione: li stiamo monitorando per assicurarci che arrivino a compimento”. Anche il verde è una priorità: “Con l’agronomo stiamo valutando situazioni critiche per pianificare interventi mirati”.

Già impegnato in passato nella vita amministrativa, Lattuada ha percepito un’accoglienza positiva: “Il cittadino vuole comunicare e sapere che l’amministrazione è attenta. Non sempre si può dire sì, ma una risposta va data. È fondamentale per il rispetto reciproco”.

📍Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata per le elezioni 2025 e con un’edizione speciale dedicata agli assessori della nuova amministrazione. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare la città.

📹 Tutti i video sono disponibili al tag 👉 https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-giunta-25/

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su WhatsApp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale WhatsApp