SARONNO – È Maria Cornelia Proserpio, assessora alla Cultura e ai Percorsi educativi, l’ospite di oggi dell’edizione Giunta de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della nuova amministrazione comunale. Le interviste sono state registrate nei giorni scorsi per permettere un’organizzazione che desse uno sguardo complessivo all’inizio del mandato guidato dalla sindaca Ilaria Pagani.

Accogliendoci nel suo ufficio tra i primi manifesti, qualche volantino e il Saronno Sette, Cornelia Proserpio ha condiviso emozioni e prime sfide di questi mesi. “Il momento più impegnativo e quello più emozionante coincidono: entrare in Comune e rendersi conto di quante cose ci siano da fare, ma anche di quanto si possa incidere concretamente – racconta – È una sfida grande, ma sento di poter contare su chi lavora in Comune da anni e sostiene questo percorso”.

Sul fronte pratico, dopo una corsa contro il tempo per completare la programmazione con gli eventi di agosto, l’attenzione è già rivolta alle festività: “Siamo nel pieno dell’organizzazione del Natale. A luglio sembra strano parlarne, ma è così che si lavora. Abbiamo tante idee per un Natale bello, nuovo e partecipato. Ora dobbiamo solo metterle in fila”. Niente spoiler dunque anche per non rovinare l’effetto sorpresa.

Raccontando il lato umano del suo nuovo ruolo, l’assessora si dice “fortunata”: “Ho ricevuto solo incoraggiamenti e complimenti. So che arriveranno anche critiche, e sono benvenute se costruttive. L’obiettivo è migliorare Saronno e per farlo il confronto è fondamentale”.

Un confronto che passa anche dalle associazioni cittadine: “Alcune le abbiamo già incontrate, con altre ci vedremo dopo l’estate. Il mio ufficio è aperto a tutti: chiunque voglia portare idee, proposte o osservazioni troverà ascolto”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata in vista delle elezioni comunali 2025. Dopo l'intervista della sindaca Ilaria Pagani per il primo mese alla guida della città torna, su input di alcuni lettori, con un'edizione speciale dedicata agli assessori della nuova amministrazione.

