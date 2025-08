news

SARONNO – È Lucy Sasso, assessora ai Giovani, Pari opportunità, Innovazione e Promozione del territorio, l’ospite di oggi dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della nuova amministrazione comunale. Le interviste sono state registrate nei giorni scorsi per permettere un’organizzazione che desse uno sguardo complessivo all’inizio del mandato guidato dalla sindaca Ilaria Pagani.

Accolta nel suo ufficio ancora in fase di allestimento, tra i primi fascicoli e qualche dettaglio da sistemare, Lucy Sasso racconta l’entusiasmo e le emozioni dei primi giorni: “La cosa più emozionante è stata senza dubbio l’accoglienza, sia da parte della cittadinanza che del personale comunale. Entrare negli uffici con questo nuovo ruolo e sentirmi sostenuta è stato un momento che porterò con me”.

Ma non sono mancati i momenti più complessi: “Essere entrati in estate ha significato confrontarsi da subito con le esigenze di tutti, in un periodo particolare. Il mio obiettivo è stato fare un’entrata soft, rispettosa del lavoro di chi già era operativo. Ascoltare prima di proporre”.

Parlando di progetti, Sasso è già al lavoro su più fronti. “Per la digitalizzazione, la priorità è lo Smartland, uno dei fascicoli più significativi, anche perché legato al Pnrr. Servirà un piano B per il post-2026, che ci permetta di portare avanti la visione di una Saronno del futuro”. E per i giovani? “Vogliamo eventi pensati per loro e con loro. A settembre ci saranno novità”. Sul tema delle pari opportunità, invece, l’assessora è già in dialogo con diverse realtà: “Stiamo progettando azioni concrete di sensibilizzazione, con un’attenzione costante verso chi si trova in condizioni di fragilità o marginalizzazione”.

Un impegno che per Sasso ha radici profonde: “Sono tutte tematiche che ho seguito già come consigliera. In questo ruolo mi sento a casa. E sento forte anche la responsabilità che deriva dall’essere stata la più votata della coalizione di centrosinistra. È un onore, ma anche un onere”.

Nel suo mandato, al centro ci sarà il rapporto diretto con la cittadinanza. “Voglio istituire momenti mensili di ascolto: incontri aperti in cui chiunque possa parlarmi, proporre, condividere. Credo sia fondamentale ridurre la distanza tra le istituzioni e le persone”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 per le elezioni comunali 2025 e ora con un’edizione speciale dedicata agli assessori della nuova amministrazione. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare la città.

📍Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

👉https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-giunta-25/

