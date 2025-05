news

SARONNO – È Giuseppe Sala della Lega l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Volto conosciuto a Saronno, Sala è stato per molti anni comandante della polizia locale. Ora, da pensionato, ha scelto di candidarsi al consiglio comunale nella lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Rienzo Azzi. “Mi metto in gioco con lo stesso spirito con cui ho lavorato in divisa – spiega – ascoltando i cittadini, raccogliendo aspettative e traducendole in proposte concrete”.

Il suo impegno si concentra in particolare sulla sicurezza. “È un tema centrale – afferma – ma non si risolve solo aumentando il numero di agenti. Serve coordinamento tra tutte le forze attive in città: polizia locale, carabinieri, protezione civile. È lavorando insieme che si può fare la differenza”.

Saronnese d’adozione, Sala ha lavorato in città per 45 anni prima di trasferirvisi nel 2000. “Amo le persone di Saronno, il loro carattere, il modo di vivere la città. È una comunità che conosco bene e che sento mia”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

