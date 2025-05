news

SARONNO – È Laura De Cristofaro del Partito Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale nella città degli amaretti.

Avvocata con una lunga carriera alle spalle e una forte passione per lo studio, De Cristofaro ha 57 anni e oggi vive a Milano, dove lavora e continua a formarsi, anche a livello internazionale, sui temi dei diritti umani e del diritto penale europeo. Ma il legame con Saronno è profondo: «Ci ho vissuto dai 12 ai 30 anni, un periodo fondamentale nella vita di una persona», racconta.

La decisione di candidarsi arriva da una richiesta, ma anche da un desiderio profondo di contribuire: «Credo nella politica organizzata ma anche nel servizio civico. Sono una persona concreta: penso, ma poi ho bisogno di fare. Faccio volontariato legale, anche a Saronno, e oggi sono vicepresidente di un’associazione di volontariato oncologico. Mettermi in gioco in politica è per me un modo per essere utile e risolvere problemi».

E Saronno? «Rispetto a Milano è un equilibrio perfetto tra dimensioni e qualità della vita. So che ci sono problemi, ma qui c’è ancora un senso di comunità che in città grandi si perde. Anche i rapporti tra le persone sono diversi, c’è più spazio, più umanità».

Il tempo di un caffè è il format video di ilSaronno nato nel 2020 in piena emergenza Covid e tornato in occasione delle elezioni 2025. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i candidati al consiglio comunale e alla carica di sindaco. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

