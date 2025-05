news

SARONNO – È Laura Succi di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese da sempre, Succi ha alle spalle una lunga carriera da insegnante, è laureata in pedagogia e ha diretto per oltre vent’anni un istituto comprensivo. Nell’ultima amministrazione ha ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura e oggi ha deciso di ricandidarsi con la lista civica Saronno Civica per proseguire un impegno amministrativo che considera ancora incompiuto.

“Ci abbiamo messo tanta energia e passione – racconta – ma non siamo riusciti a concludere tutto. Il progetto per il Giubileo, le iniziative culturali, il marketing territoriale: meritano di essere portati a termine per far uscire Saronno dalla sua dimensione ristretta.”

Nel corso dell’intervista ha sottolineato anche il suo impegno nel mondo culturale e formativo della città, come presidente di Unitre, l’università delle tre età. “Credo moltissimo nel valore della cultura a ogni età. È una risorsa fondamentale per il benessere della comunità.”

Cosa ama di più di Saronno? “Le persone”, risponde senza esitazioni. “Dietro l’apparente tranquillità, c’è una città viva, fatta di relazioni, associazioni e gruppi attivi. Valorizzare questa energia è fondamentale.”

📍Il tempo di un caffè è il nostro format di interviste brevi, informali e senza filtri, realizzate nei bar di Saronno con la direttrice Sara Giudici.

