SARONNO – È Lorenzo Azzi di Forza Italia l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese doc, 39 anni, sposato e papà di un bambino, Azzi esercita la libera professione di odontoiatra nella sua città, ed è anche professore associato all’Università degli Studi dell’Insubria, dove insegna chirurgia della bocca e patologia del cavo orale. Una doppia esperienza, tra pratica e insegnamento, che oggi vuole mettere a servizio della sua comunità. “Ho già fatto il consigliere comunale per dieci anni – racconta – cinque anni in maggioranza, durante la giunta Gilli, e cinque anni come capogruppo di opposizione. Ora torno con l’entusiasmo di sempre e competenze nuove da offrire”.

La passione per la politica non si è mai spenta. “Sono sempre rimasto in Forza Italia – spiega – perché credo fortemente nei partiti e nel loro ruolo fondamentale di collegamento tra cittadini e istituzioni, come riconosciuto dalla Costituzione”.

Cosa ama di più di Saronno? Un luogo speciale del cuore. “Sono molto legato a via delle Rimembranze – racconta – dove vivevano i miei nonni. Mio nonno, generale dell’esercito, ha partecipato alla Resistenza. Quel luogo, vicino al monumento ai caduti della Liberazione, ha per me un grande valore emotivo”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

