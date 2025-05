news

SARONNO – È Luca Amadio di Obiettivo Saronno l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese classe 1974, padre di due figlie e con alle spalle una lunga esperienza nel settore dell’automotive, Amadio si ripresenta al consiglio comunale con la lista civica Obiettivo Saronno. Una scelta che nasce da una convinzione precisa: “Crediamo nelle persone e nelle loro idee, non nei simboli di partito – spiega – perché la politica locale deve essere fatta dai cittadini per i cittadini, con attenzione ai veri bisogni del territorio”.

Amadio sottolinea come una coalizione civica possa essere la svolta per la città: “Tre liste, 51 candidati, una proposta concreta guidata da Novella Ciceroni per costruire una Saronno attrattiva, sicura e vicina ai suoi abitanti”. Tra le priorità cita sicurezza, salute e sociale, ma anche il metodo: “Servono soluzioni condivise, che nascano dal basso”.

Cosa ama di più della città? “Il santuario, il centro storico, la storia… ma soprattutto la gente di Saronno: dinamica, generosa, con una voglia di fare che deve essere ascoltata e valorizzata. Se sarò eletto, il mio impegno sarà essere presente, ascoltare e agire subito, non solo per il futuro, ma per il presente di Saronno”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

