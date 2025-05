news

SARONNO – È Luca Mantegazza di Tu@Saronno l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Ventisei anni, nato e cresciuto a Saronno, Mantegazza ha frequentato tutte le scuole cittadine prima di laurearsi in Scienze Politiche e iscriversi alla magistrale in Cooperazione internazionale all’Università Cattolica. Accanto al percorso di studi, ha sempre lavorato come educatore sportivo, in particolare come istruttore di nuoto e assistente bagnanti.

La sua candidatura nasce dall’esperienza maturata nei cinque anni precedenti e da un impegno rinnovato con la lista civica Tu@Saronno, storica formazione cittadina attiva dal 2009, ora parte della coalizione che sostiene la candidatura a sindaca di Ilaria Pagani. “Cinque anni fa mi ero candidato soprattutto per rappresentare i giovani – spiega – oggi invece voglio portare avanti le istanze legate all’ambiente, alla sostenibilità e alla mobilità sostenibile”.

Mantegazza cita alcuni dati significativi: “Secondo uno studio, Saronno è stata indicata come l’ottava città italiana per decessi legati alle polveri sottili. Inoltre, i report di Legambiente ci parlano di un altissimo consumo di suolo: siamo la città più colpita in provincia di Varese e diciottesima in Lombardia. Per questo è necessario un cambio di rotta, fermare l’inquinamento, incentivare l’uso di mezzi sostenibili e spostare il traffico fuori dal centro cittadino”.

E cosa ama di più della sua città? “Il fatto che sia una città a misura d’uomo – racconta – una vera città dei 15 minuti, dove si può arrivare ovunque a piedi o in bicicletta. E poi i miei luoghi del cuore: il santuario e il suo piazzale, dove mi sono diplomato al Collegio Arcivescovile e ho frequentato l’oratorio, che purtroppo è chiuso da un anno. Anche il parco del seminario, altro luogo importante per l’aggregazione, è inaccessibile per lavori. Spero possano presto tornare a essere spazi vivi”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/ e saranno aggiornati ogni giorno.

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp ilSaronno