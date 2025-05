news

SARONNO – È Lucy Sasso del Partito Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Ventisette anni, saronnese, consulente per la pubblica amministrazione con una particolare attenzione ai temi della digitalizzazione e dello sviluppo dei servizi pubblici, Sasso si ricandida al consiglio comunale a sostegno della candidata sindaca Ilaria Pagani. “Nel 2020 ero solo una studentessa – racconta – ma già allora avevo deciso di impegnarmi per la mia città. Oggi continuo quel percorso con maggiore consapevolezza e con il desiderio di portare avanti i progetti iniziati”.

Tra le iniziative di cui va più orgogliosa c’è lo “Spazio giovani” di via Benetti 2: “Un punto di aggregazione pensato per i ragazzi, nato anche per rispondere alla chiusura dell’unica aula studio esistente fuori dalla biblioteca. È un luogo utile e simbolico, segno concreto di attenzione verso le nuove generazioni”.

Sasso crede fortemente nel ruolo dei giovani in politica e nelle istituzioni: “Mi candido per dare continuità al lavoro svolto e per continuare a rappresentare la voce dei giovani. Abbiamo bisogno di spazi, ma anche di ascolto e partecipazione”.

Cosa ama di più di Saronno? “Le persone. È una città accogliente, che sa restituire se dai qualcosa. Il nostro festival del lavoro ha avuto una grande partecipazione, segno che i cittadini ci hanno sentiti vicini e ci hanno riconosciuto impegno e presenza. È questo il valore più grande”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

