SARONNO – È Marco Caronni di Forza Italia l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese doc, 35 anni, Caronni lavora in una delle ultime realtà produttive rimaste in città, specializzata in tecnologia esportata in tutto il mondo. “Esportiamo il made in Saronno con orgoglio – racconta – è un segnale che possiamo ancora essere un punto di riferimento anche fuori dai confini nazionali”.

La scelta di candidarsi nasce proprio dalla volontà di mettere questa esperienza al servizio della comunità. “Nel mio lavoro ascolto molte persone, mi occupo di migliorare vari ambiti. Ho pensato che lo stesso impegno potrei metterlo per migliorare la mia città, come fa un consigliere comunale”, spiega.

Tra le priorità, la sicurezza e la vitalità del centro. “Più illuminazione, più agenti Polfer, una rete di telecamere usata davvero per prevenire i reati. Ma anche incentivi per le attività in centro, per far tornare la gente a vivere Saronno”, dice. E propone idee come agevolazioni sui dehors per i locali.

Cosa ama di più della città? “La sua posizione strategica, la stazione centrale che ti collega a tutta Italia e al mondo. Ma soprattutto le potenzialità che ha, e che vanno sviluppate meglio”.

