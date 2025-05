news

SARONNO – È Marco Foresta di Idea Futuro l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Originario della Sicilia, Foresta si è trasferito in Lombardia sei anni fa: prima a Busto Arsizio, poi a Saronno, dove oggi lavora come assistente tecnico informatico nelle scuole. “La mia quotidianità è molto semplice: casa-lavoro, lavoro-casa”, racconta con un sorriso, seduto al tavolino del bar per una chiacchierata senza filtri.

La scelta di candidarsi nasce da un incontro: “Ho deciso di mettermi in gioco con Novella Ciceroni perché il suo progetto politico mi ha colpito. Mi ha dato fiducia e ha aperto spazio ai giovani: poter dire la mia è già una grande cosa”.

Il legame con Saronno è profondo, ma anche critico: “Nel 2016 ho visitato Saronno per la prima volta e me ne sono innamorato. Era una cittadina pulita, ordinata, viva. Tornandoci da residente, l’ho trovata cambiata. Oggi la vedo diversa, peggiorata. Anche per questo ho scelto di candidarmi: credo serva un cambio di passo e spazio a nuove idee, a una libertà di pensiero diversa”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.