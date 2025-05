news

SARONNO – È Maria Elena Pellicciotta di Forza Italia l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Consulente del credito di professione, con una lunga esperienza politica alle spalle, Pellicciotta è alla sua quarta campagna elettorale. “Quest’anno ricorrono dieci anni dal mio primo incarico come assessore nella giunta Fagioli – racconta –. In questo tempo non ho mai smesso di fare politica attiva, cercando di rilanciare Forza Italia anche nei momenti più difficili. Oggi sono qui, di nuovo, con l’entusiasmo di sempre”.

Non è una candidatura nata per caso, ma il risultato di un impegno costante: “Non faccio politica dal divano. Penso che lamentarsi non basti. Se qualcosa non funziona, bisogna rimboccarsi le maniche e fare. Per questo continuo a mettermi in gioco”.

Pellicciotta sottolinea come tutti i candidati, indipendentemente dallo schieramento, condividano un desiderio comune: “Cambiare Saronno. È un impegno quasi sociale, un modo per restituire qualcosa alla città”. Un cambiamento che per lei passa anche dalla sicurezza: “Sono mamma di due adolescenti. Dieci anni fa erano bambini, oggi camminano e si muovono da soli. A Saronno era possibile farlo in tranquillità, oggi lo è sempre meno, anche di giorno. Per questo voglio impegnarmi: per loro, ma anche per tutti i cittadini”.

Infine, un appello diretto ai saronnesi: “Venite a conoscerci, parlate con noi sotto i gazebo, chiedeteci del programma. Il voto è importante, non disperdetelo. Sapere cosa faremo per Saronno è un diritto, e noi siamo pronti a raccontarvelo vis-à-vis”.

