SARONNO – È Maria Grazia De Novellis di Forza Italia l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Nata a Como ma residente a Saronno da molti anni, De Novellis è una figura molto conosciuta in città. “Lavoro da 60 anni – racconta con un sorriso – ora vado in ufficio solo ogni tanto, pare che io sia ancora utile”. Appassionata di musica, arte, cinema e lettura, ama dipingere e spesso espone i suoi lavori in piazza con la sua Apecard. È alla sua terza candidatura e, ora che ha più tempo libero, ha scelto di dedicarsi ancora di più alla vita pubblica. “Non è una passione, è qualcosa che mi chiama. Vivo Saronno, mi piace Saronno, è una città a misura d’uomo che va valorizzata perché lo merita”.

Fedelissima a Forza Italia, ribadisce con orgoglio il suo impegno costante nel partito: “Fedele nei secoli”, dice con decisione. Parlando del legame con la città, non ha dubbi: “Il mio luogo del cuore è la piazza. La domenica, l’ultima del mese, ci ritroviamo sempre lì, con ogni tempo. È il punto focale, il cuore pulsante della città”.

Abita a Cascina Ferrara e si muove rigorosamente a piedi. “Anche ieri, con la pioggia, sono andata a teatro a piedi. Basta un ombrello grande e si arriva ovunque. È una città piccola, che si vive bene così”. Dei grandi centri commerciali non sente il bisogno: “Preferisco i negozietti, le cartolerie, le realtà locali. A Saronno c’è tutto, non serve andare a Milano o a Como”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

