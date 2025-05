news

SARONNO – È Maria Pia Galli del Partito Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese doc, insegnante di lettere in una scuola superiore, Galli si candida al consiglio comunale per il Partito Democratico. Una decisione nata da un profondo senso di responsabilità verso la comunità e dalla convinzione che la politica debba partire dalla cura delle persone. “Già nel 2020 mi ero candidata – racconta – e oggi scelgo di ricandidarmi perché credo che la partecipazione attiva sia fondamentale. Lavorando con i ragazzi vedo ogni giorno quanto sia importante affrontare il disagio giovanile e trovare nuovi modi per coinvolgerli”.

Nel suo impegno c’è una particolare attenzione verso i giovani, spesso disorientati o demotivati, e verso gli strumenti per creare una città più accogliente e inclusiva.

Cosa ama di più di Saronno? La possibilità di viverla in modo semplice e naturale. “Sono molto legata a questa città – dice – mi piace camminare nel Parco del Lura, andare in bicicletta, utilizzare le piste ciclabili. Spero che nella prossima amministrazione questi spazi vengano valorizzati e potenziati”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

