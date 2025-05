news

SARONNO – È Maria Teresa Nizzoli di Fratelli d’Italia l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Emiliana d’origine, ma saronnese d’adozione da quasi quarant’anni, Nizzoli è entrata nel mondo della politica da poco, spinta da un forte legame personale e da un crescente desiderio di mettersi in gioco per la propria città. “Vivo a Saronno dall’87 – racconta – ma il mio rapporto con la città è iniziato molto prima, ai tempi del liceo classico Legnani, che considero ancora oggi un punto fermo della mia formazione”.

Dopo la laurea in lettere classiche a Milano, ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento, prima al liceo e poi nella scuola media, con una passione travolgente per l’educazione e la cultura. “Insegnare è stato per me un impegno totalizzante. Ora ho scelto di impegnare il mio tempo per la città, perché credo che donare tempo a una causa nobile come questa sia una delle cose più significative che si possano fare”.

Cosa ama di più di Saronno? La dimensione umana, la possibilità di sentirsi parte di una comunità viva, fatta di volti noti, di chiacchiere per strada, di relazioni autentiche. “La mia via San Cristoforo – dice – ha qualcosa che mi ricorda Brera: una vita di quartiere intensa, fatta di incontri, negozi, scambi quotidiani”.

Con uno sguardo al futuro, Nizzoli intravede per Saronno grandi potenzialità ancora da sviluppare, anche grazie alla sua posizione strategica. “Siamo vicinissimi a Milano, più di quanto non lo siano tra loro due quartieri della metropoli. In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Saronno può diventare un punto di riferimento, valorizzando la sua vocazione imprenditoriale e culturale. L’Amaretto, per esempio, è il liquore italiano più venduto al mondo. Una città così merita una gestione all’altezza delle sue possibilità”.

