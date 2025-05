news

SARONNO – È Marina Ceriani di Fratelli d’Italia l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Imprenditrice saronnese nel settore della metalmeccanica, classe 1964, Ceriani è sposata, ha tre figli e sta per diventare nonna per la terza volta. “Sono una nonnissima – racconta sorridendo – e questa candidatura è un modo per continuare il mio impegno per la città”. È la sua seconda candidatura con Fratelli d’Italia alle elezioni comunali, un passo che considera naturale dopo anni dedicati al volontariato.

“Ho iniziato impegnandomi nei comitati dei genitori, nei consigli di istituto, poi nelle associazioni sportive e nei quartieri. L’associazionismo è una scuola di politica concreta e disinteressata, dove si agisce per passione e non per professione”, spiega.

Ceriani guarda a Saronno con occhi di chi ha vissuto il territorio anche in chiave sportiva: “Il luogo che più amo è il parco del Lura, anche se tecnicamente non è di Saronno. L’ho frequentato a lungo per allenarmi, ma ciò che mi affascina è come è nato: da una collaborazione tra comuni, per bonificare un’area difficile. Il risultato è stato un parco accessibile a tutti, ricco di opportunità per camminare, correre, giocare. È la dimostrazione che, lavorando insieme, si possono realizzare cose belle. Questo è il mio sogno per tutta la città”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale.

Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

👉 https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare?

Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp ilSaronno