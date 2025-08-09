news

SARONNO – È Matteo Fabris, assessore alla Coesione sociale e alla Tutela della persona, il protagonista di oggi dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta volti, idee e impegni della nuova giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Le interviste sono state registrate nei giorni scorsi per permettere un’organizzazione che desse uno sguardo complessivo all’inizio del mandato amministrativo.

Accolto nel suo ufficio al piano terra della sede dei servizi sociali, Fabris racconta le emozioni e l’impatto dei primi giorni da assessore. “Le emozioni sono tante, ma quelle che mi colpiscono di più sono i piccoli gesti. Gli sguardi buoni di chi mi incontra nei corridoi, o una signora che mi ha abbracciato ringraziandomi per un aiuto ricevuto, anche se piccolo. Sono segnali forti che raccontano quanto siamo dentro la vita delle persone”.

Accanto all’emozione, anche la fatica di affrontare situazioni delicate: “Ci sono emergenze che richiedono un intervento immediato, ma spesso non tutto dipende da noi. Interfacciarsi con altre istituzioni può essere complicato”.

Dietro le quinte, Fabris è già immerso in diversi dossier. “C’è una riflessione avviata sull’azienda speciale consortile, ma anche progetti molto concreti: l’agenzia per l’abitare, che prenderà piede in via San Giuseppe per aiutare chi ha bisogno di una casa; e la costruzione di una rete tra associazioni, per avviare un forum sociale che metta in connessione il volontariato cittadino”. Tra i primi interventi anche l’attivazione del dormitorio alla casa di Marta: “Un progetto importante sostenuto da tutto il territorio, che dimostra che sui temi sensibili si può lavorare insieme, oltre le appartenenze politiche”.

L’accoglienza? “Direi positiva. Sin dai primi giorni sono arrivate tante email, richieste di aiuto da parte di cittadini in difficoltà. Cerchiamo di dare risposte a tutti, anche quando non è semplice. Ma questo è il mio ruolo, ed è per questo che sono qui”.

📍Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata per le elezioni 2025 e con un’edizione speciale dedicata agli assessori della nuova amministrazione. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare la città.

