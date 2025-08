news

SARONNO – È Mattia Cattaneo, assessore alla Sostenibilità economica, Partecipazioni e Valorizzazione del Patrimonio, il protagonista di oggi dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica video che racconta i volti e le idee della nuova amministrazione comunale guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Le interviste sono state registrate nei giorni precedenti alla pubblicazione per permettere un’organizzazione che offrisse uno sguardo complessivo sull’inizio del mandato.

Cattaneo, al lavoro già dalle prime ore dopo la nomina, racconta l’emozione del debutto: “La presentazione ufficiale nell’atrio del Comune è stata intensa: tutti gli occhi erano puntati su di noi, e ho sentito forte la responsabilità del ruolo”. L’aspetto più impegnativo? “Senza dubbio affrontare da subito la variazione di bilancio di metà anno: la macchina amministrativa era già in corsa e ho dovuto salire a bordo velocemente, studiando e preparando il mio primo intervento in Consiglio comunale”.

Dalla sua scrivania, già piena di fascicoli, l’assessore spiega di essere impegnato su più fronti: “Stiamo lavorando al consolidato che arriverà in Consiglio a settembre, alle linee di mandato da presentare entro 90 giorni dall’insediamento e, ovviamente, al bilancio 2026. Il nostro lavoro è fatto di scadenze precise, ma non mancano le urgenze quotidiane come le deroghe per i commercianti o la questione di palazzo Visconti”.

Un pensiero, infine, va all’accoglienza ricevuta: “Non mi aspettavo questa chiamata. La sindaca Ilaria Pagani mi ha chiesto una mano, e il sostegno di tutte le forze politiche della maggioranza mi ha convinto ad accettare. È stato un bel segnale di fiducia e spero di non deludere chi ha creduto in me”.

