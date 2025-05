news

SARONNO – È Miriana Giuliano di Fratelli d’Italia l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Originaria della Calabria, ha 29 anni e da cinque vive a Saronno, dove lavora come capotreno. Il trasferimento è stato una scelta di cuore e di opportunità professionale. “Mi sono innamorata della città e ho deciso di viverci – racconta – perché è strategica, comoda, vicina a Milano, a Como, a Malpensa. Ma soprattutto ha dei parchi meravigliosi dove amo passeggiare col mio cane, e un teatro come il Giuditta Pasta, che considero un gioiello per la città”.

Determinata e concreta, Miriana ha deciso di candidarsi al consiglio comunale con Tu@Saronno per contribuire a una città più vivibile e sicura. “Saronno ha tantissime potenzialità, ma negli ultimi anni ha perso in vivibilità e sicurezza – spiega –. Voglio lavorare, insieme alla mia squadra, per rimettere al centro i cittadini e le loro esigenze”.

Cosa ama di più della città? “Quel mix tra tranquillità e possibilità. In questi anni ho imparato a conoscere le sue sfaccettature e vorrei aiutare Saronno a esprimere tutto ciò che può essere. Credo nel confronto, nell’ascolto, nel mettersi in gioco per migliorare la propria comunità”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

📍”Il tempo di un caffè” è il nostro format di interviste brevi, informali e senza filtri, realizzate nei bar di Saronno con la direttrice Sara Giudici.

☕ Scopri tutti i video pubblicati → https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?