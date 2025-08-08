news

SARONNO – È Nicola Gilardoni, assessore alla Rigenerazione urbana, l’ospite di oggi dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta volti, idee e impegni della nuova giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Le interviste sono state registrate nei giorni scorsi per permettere un’organizzazione che desse uno sguardo complessivo all’inizio del mandato amministrativo.

Accolto in municipio, tra i primi fascicoli e i progetti sul tavolo, Gilardoni racconta il suo ritorno alla politica attiva dopo anni di assenza: “La cosa più emozionante è stata ricevere la chiamata della sindaca. È stato un riconoscimento del mio percorso e della visione che ho della città. Rimettermi in gioco è stato intenso, ma anche molto gratificante”.

Se l’emozione non è mancata, altrettanto si può dire per le sfide. “Il mio assessorato è complesso e nuovo per me – ammette – ma sento che riesce a tenere insieme la mia visione di Saronno con la voglia di rilanciarla. Dobbiamo riattivare molte pratiche ferme da tempo, che meritano attenzione anche per rispetto degli imprenditori coinvolti”.

Fra i dossier principali c’è il progetto Isotta e quello sull’area Bertani, senza dimenticare Palazzo Visconti e Smartland. “Stiamo lavorando anche alla revisione del Pgt – spiega – che sarà uno dei temi centrali da settembre. In queste prime settimane abbiamo dato priorità alle urgenze, ma la pianificazione futura è fondamentale”.

Il ritorno di Gilardoni è stato accolto con sorpresa e calore, soprattutto tra i dipendenti comunali. “Durante la presentazione della giunta non era ancora stato fatto il mio nome. Quando sono entrato in atrio e qualcuno ha pronunciato ad alta voce ‘Nicola’, è stato toccante. Ho sentito una stima che mi ha emozionato”.

E la politica, com’è cambiata? “Sono un navigato, ma il mondo oggi è diverso. Non ci sono più le risorse degli anni ’90 e anche le persone sono cambiate. Fare l’amministratore oggi è molto più difficile. Chi lo fa con spirito civico, senza fini personali, va ringraziato”.

📍Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata per le elezioni 2025 con un’edizione speciale dedicata agli assessori della nuova amministrazione. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare la città.

📹 Tutti i video sono disponibili al tag 👉 https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-giunta-25/

