SARONNO – È Orsola Ferrario di Partecipazione Democratica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese dalla nascita, Ferrario è un’insegnante di tedesco in pensione con alle spalle quarant’anni di carriera nelle scuole superiori, in particolare al liceo Montale di Tradate. “Ho sempre creduto nella scuola come luogo di crescita e confronto – racconta – e sono molto orgogliosa dei progetti educativi europei che ho organizzato: esperienze che hanno coinvolto scuole tedesche, norvegesi, slovacche e polacche, e che hanno lasciato un segno profondo sia nei ragazzi che in noi insegnanti.”

La decisione di candidarsi arriva da una riflessione concreta. “Per tutta la vita ho valutato il lavoro degli studenti e penso che anche un sindaco debba essere giudicato per ciò che ha realizzato. Augusto Airoldi ha portato avanti con serietà e competenza un programma di lungo respiro, e credo che meriti fiducia per completare il percorso iniziato.”

E poi c’è l’amore per la città. “Saronno è casa – dice – mi emoziona ogni volta il profilo del Santuario visto dal viale dei platani, ma ancora di più sento mio San Francesco, raccolto e intimo. Sono luoghi che parlano di bellezza e di identità, come la nostra piazza, cuore vivo della comunità.”

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

