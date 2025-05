news

SARONNO – È Pierangela Vanzulli della Lega l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Trent’anni di esperienza amministrativa alle spalle, sempre come vicesindaco tra Saronno e Gerenzano, Vanzulli si racconta con ironia e passione: “Tra poco fondiamo il partito ‘vicesindaci forever’ – scherza – ma è davvero la mia vocazione: amministrare per migliorare un pezzettino alla volta la quotidianità delle persone”. Un lungo percorso il suo, iniziato nel 1994 e segnato da ruoli chiave al bilancio, patrimonio, partecipate, servizi sociali ed ecologia.

Perché candidarsi ancora oggi? “Perché credo in quello che faccio. La politica per me è una fede, ma soprattutto un mezzo per mettersi al servizio della comunità. Quando riesci a fare qualcosa che migliora anche solo la giornata di una persona, è lì che trovi la soddisfazione vera”.

Saronno, spiega, è una seconda casa: “Ho studiato qui, la mia migliore amica – che considero mia sorella – è di Saronno. E poi c’è il Comune, un ente pubblico con cui ho lavorato bene, imparando tanto, soprattutto sul bilancio. Un’esperienza bellissima dal punto di vista umano”.

E a proposito di luoghi del cuore, Vanzulli non ha dubbi: “Il santuario. Mi perdo tra gli angeli, è un posto che amo davvero”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Interviste brevi, informali e senza filtri con candidati sindaci, consiglieri comunali, indipendenti e volti noti della politica locale. A condurre è la direttrice Sara Giudici, microfono e caffè alla mano nei bar della città.

📺 Tutti i video sono disponibili al tag: https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/

📩 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie in tempo reale? Manda “notizie on” al 320 273 4048 o unisciti al canale Telegram @ilsaronnobn.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09